Tolle Neuigkeiten für alle, die einen Besuch oder einen Aufenthalt in Santanyí am 12. Juni planen! Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 19.5ºC am Morgen und steigt allmählich bis zu angenehmen 21.86ºC am Tag.

Die Temperatur wird in den Abendstunden auf 20.78ºC sinken und in der Nacht auf rund 19.42ºC. Die gefühlte Temperatur bleibt den ganzen Tag ähnlich: Am Morgen wird es sich wie 19.49ºC anfühlen, während es sich tagsüber wie 21.75ºC anfühlen wird. Am Abend und in die Nacht hinein wird es sich wie 20.77ºC bzw. 19.4ºC anfühlen.

Keine Überraschungen von Wind und Himmel

Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem überraschend stabilen Luftdruck von 1017 hPa bleibt der Tag in Santanyí angenehm. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 6.08m/s aus der Richtung 100º, wobei der stärkste Windstoß auf 5.54m/s kommen wird.

Trotz 100%iger Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 1%, was bedeutet, dass der Tag wahrscheinlich trocken bleibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santanyí am 12. Juni 2024 ideal für alle Freiluftaktivitäten ist.