Ein perfekter Tag für alle, die die Ruhe des balearischen Frühlings lieben. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenbrille mitzunehmen!

Eine detaillierte Vorhersage für diesen wunderschönen Tag

Cala Rajada präsentiert sich mit seiner wunderschönen Meeresbrise und einer Mindesttemperatur von 18.47ºC und einer maximalen Höhe von 20.8ºC. Der frühe Morgen wird uns mit 18.68ºC begrüßen, während der Tag mit 20.65ºC gemäßigt warm sein wird. Am Abend wird die Temperatur auf 20.54ºC sinken und in der Nacht wird es mit 19.46ºC moderat kühl sein.

Die gefühlten Temperaturen liegen bei etwa 18.59ºC am Morgen, 20.49ºC tagsüber, 20.43ºC am Abend und 19.32ºC in der Nacht, damit Sie sich zu jeder Tageszeit behaglich fühlen.

Atmosphärische Bedingungen und mehr

Der atmosphärische Druck wird auf 1017 hPa geschätzt, und die Luftfeuchtigkeit wird zu 66% erreichen. Der Wind kommt aus Richtung 119º mit einer Geschwindigkeit von 5.94 m/s und Böen bis zu 5.4 m/s.

Mit einer Nubosität von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0.62% wird der Himmel über Cala Rajada eine schöne Ergänzung zum Tag sein, obwohl es aufgrund der geringen Regenwahrscheinlichkeit sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie einen Regenschirm benötigen.