Mallorca erwartet die erste echte Hitzewelle des Jahres. Wie das staatliche spanische Wetteramt Aemet vermeldet, sollen in der kommenden Woche deutlich höhere Temperaturen gemessen werden als bisher. Im Einzelnen werden am Dienstag in der Mitte und im Nordosten der Insel Spitzenwerte von 36 und 37 Grad erwartet, vereinzelt kann die gefühlte Temperatur noch höher liegen.

Der Überblick: An diesem Wochenende ist es auf Mallorca heiter bis wolkig, der Samstag begann überwiegend bedeckt, es soll aber trocken bleiben. Die Spitzenwerte liegen zwischen 26 Grad in den Höhenlagen der Tramuntana und 32 Grad in der Inselmitte und im Osten von Mallorca.

Ähnliches Bild auch am Sonntag, allerdings mit etwas niedrigeren Temperaturen: Der Himmel ist wolkenlos oder nur leicht bedeckt bei Werten zwischen 25 und 29 Grad. Am Montag steigt das Quecksilber im Thermometer dann an auf Werte zwischen 27 Grad in Capdepera, 28 Grad in Port d'Andratx, 30 Grad in Palma und 32 Grad in Sa Pobla.

Der wärmste Tag der Woche wird dann der Dienstag, wenn die Temperaturen auf 32 Grad in Palma, 34 Grad in Llucmajor, 35 Grad in Santa Maria und Sineu und bis zu 37 Grad in Sa Pobla und Pollença klettern. An Mittwoch beginnen die Temperaturen dann wieder zu sinken, am Mittwochnachmittag und am Donnerstag kann es leicht regnen. Die Wassertemperatur um Mallorca beträgt derzeit 21 bis 22 Grad.