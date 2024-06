Der Frühling ist mit voller Wucht auf Mallorca angekommen und was könnte es Besseres geben, als einen Tag unter der Sonne von Cala Millor zu genießen? Lassen Sie uns einen Blick auf die vorhergesagten Wetterbedingungen werfen.

Temperaturen, die auf den perfekten Tag am Strand hinweisen

Die Temperaturen in Cala Millor am 18. Juni sind ideal für alle, die den Frühling lieben. Sie beginnen den Tag mit einer milden Temperatur von 20.95ºC am Morgen, die auf 25.44ºC zur Mittagszeit ansteigt. Erfrischen Sie sich am Nachmittag in den Wellen, während das Thermometer eine angenehme 25.31ºC anzeigt. Nach Einbruch der Dunkelheit bereiten Sie sich auf eine kühle Nacht bei 22.62ºC vor.

Der Himmel ist in seiner ganzen Pracht mit minimaler Nubosität und ohne Regen

Die Nubosität beträgt lediglich 3%, so dass Sie einen klaren blauen Himmel genießen können, ideal für Sonnenanbeter. Sorgen Sie sich nicht um Niederschläge, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit, die auf ein trockenes Klima hinweisen

Mit einem athmosphärischen Druck von etwa 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65% ist es kein Wunder, dass das Klima in Cala Millor trocken und angenehm ist.

Weiche Brise für das perfekte Frühlingswetter

Der Wind weht aus der Richtung 63º mit einer Geschwindigkeit von 3.73 m/s und mit gelegentlichen Böen bis 4.16 m/s. Dies sollte eine angenehme Brise bieten, um die Frühlingshitze abzukühlen.

Bei so einer Wettervorhersage können wir nur sagen: Packen Sie Ihr Handtuch, Ihre Sonnencreme und Ihre Sonnenbrille ein und machen Sie sich auf den Weg zum Strand von Cala Millor. Es wird ein herrlicher Tag!