Ein angenehm warmer Frühling erwartet alle, die am 18. Juni 2024 in Port d'Andratx, Mallorca, ansässig sind. Die Wettervorhersage kündigt ein maximales Tageshoch von 25.07ºC und ein Tiefsttemperatur von 22.47ºC an.



Die Temperaturerwartungen im Detail: Am Morgen sind 22.47ºC zu erwarten, während des Tages 24.55ºC, am Abend 24.42ºC und in der Nacht 23.37° C.

Die Wärme des Tages fühlt sich jedoch etwas anders an, da die Fühltemperatur morgens bei 22.91ºC liegt, tagsüber bei 24.91ºC, abends bei 24.88ºC und nachts bei 23.8ºC.



Der atmosphärische Druck wird auf 1012 hPa geschätzt, mit einer Luftfeuchtigkeit von 71%. Der Wind, der aus 330º weht, erreicht eine Geschwindigkeit von 5.07 m/s mit Böen, die bis zu 5.6 m/s ausreichen können.



Es scheint ein klarer Tag zu sein, da die Bewölkung nur 2% ist. Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass es regnen wird, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Es klingt nach einem perfecten Tag, um den schönen Frühling in Port d'Andratx zu genießen!