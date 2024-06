Die Wetterbedingungen für Alcúdia am 19. Juni 2024 sehen stabil und angenehm aus. Die Tiefsttemperatur beträgt 21,88°C, während wir eine maximale Temperatur von 29,27°C erwarten. Am Morgen wird die Temperatur 21,91°C betragen, tagsüber steigt sie auf 28,64°C, im Laufe des Nachmittags sinkt sie auf 26,28°C und in der Nacht bleibt sie bei 24,83°C. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 22,35°C, steigt tagsüber auf 29,2°C, bleibt am Nachmittag bei 26,28°C und sinkt in der Nacht auf 24,94°C.

Druck, Wind und Feuchtigkeit

Der atmosphärische Druck liegt bei 1012 hPa. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 7,06 m/s aus der Richtung 116°, mit Böen bis zu 8,7 m/s. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 50% liegen.

Bewölkung und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Wolken decken etwa 73% des Himmels ab. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge ist jedoch sehr gering und liegt bei nur 0,11%.

Bleiben Sie mit uns für weitere aktualisierte Wetterinformationen und genießen Sie Ihren Tag in Alcúdia!