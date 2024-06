Am 19. Juni 2024 rechnen wir in Santanyí mit einem charmanten Wetter. Es wird warm, aber nicht unangenehm heiß sein und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist Null. Die perfekten Bedingungen, um einen Tag am Strand zu verbringen oder auf der Terrasse Ihres Hauses zu entspannen.

Die Temperaturen für den Tag liegen zwischen 21,8 °C als Minimaltemperatur und 25,93 °C als Höchsttemperatur. Am Morgen erwarten wir etwa 22,38 °C, während das Thermometer mittags auf rund 25,33 °C klettert. Am Nachmittag werden es ungefähr 23,97 °C sein und in der Nacht wird es bei 23,73 °C kühl sein.

Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die gefühlte Temperatur wird etwas wärmer sein – 22,74 °C am Morgen, 25,54 °C während des Tages, 24,2 °C am Nachmittag und 23,91 °C in der Nacht. Darüber hinaus wird die Luftfeuchtigkeit bei etwa 62% liegen.

Was den Wind betrifft, wird er aus Richtung 230° mit etwa 6,96 m/s wehen, mit Böen von bis zu 11,35 m/s. Die Druckverhältnisse sind stabil bei 1013 hPa und es wird einen Niederschlagsrisiko von 0% geben. Das bedeutet, Regenschirm werden nicht benötigt werden!

Die Wolkendecke wird bei ungefähr 49% liegen, was sicherstellt, dass Sie genug Sonnenlicht haben, um das Beste aus Ihrem Tag zu machen.