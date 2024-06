Der Morgen in Cala Rajada beginnt mit einer Mindesttemperatur von 21,9 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur wird allerdings bei etwas über 22 Grad Celsius liegen, sicherlich ein angenehmer Start in den Tag. Die Bewölkung beträgt 75%, was auf einen größtenteils bewölkten Tag hindeutet.

Die Mittagszeit und der Nachmittag

Die Temperatur wird bis zum Mittag auf 24,31 Grad Celsius ansteigen, die gefühlte Temperatur liegt dann bei etwa 24,6 Grad Celsius. Am Nachmittag wird die Temperatur bei 23,87 Grad Celsius erwartet, wobei die gefühlte Temperatur mit 24,06 Grad Celsius etwas höher ausfällt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,64 m/s aus Richtung 150 Grad und es können Böen mit einer Geschwindigkeit von 7,82 m/s auftreten.

Ein ruhiger Abend in Aussicht

Am Abend werden die Temperaturen leicht auf etwa 23,6 Grad Celsius sinken, wobei die gefühlte Temperatur bei etwa 23,79 Grad Celsius liegt. Die Bewölkung liegt bei 75%, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt jedoch nur 0,2%, sodass ein trockener und gemütlicher Abend erwartet wird.

Bleiben Sie mit uns dran und wir halten Sie über die aktuellen Wetterbedingungen in Cala Rajada auf dem Laufenden.