Die Sonne strahlt auf Alcúdia, und die Temperaturen sind perfekt, um einen tollen Tag am Strand zu verbringen. Mit einer minimalen Temperatur von 20,45°C und einer maximalen Temperatur von 26,33°C, ist der kommende 22. Juni ein perfekter Tag, um die Schönheit der mallorquinischen Küstenstadt zu erkunden.

Der Tag beginnt mit einem angenehmen 20,65°C am Morgen, perfekt für einen frühen Spaziergang entlang der Küste. Die Temperatur erreicht ihren Höhepunkt um die Mittagszeit mit herrlichen 26,13°C, ideal für ein Picknick im Schatten oder ein erfrischendes Bad im Meer. Der Nachmittag begrüßt uns mit einem angenehmen 24,3°C, und die Nacht wird mit 22,59°C weiterhin mild bleiben.

Leichte Brise und sonnige Aussichten

Die Thermische Wahrnehmung liegt bei 20,52°C und 26,13°C tagsüber, 24,25°C am Nachmittag und 22,63°C in der Nacht, was eine komfortable Umgebung für Aktivitäten im Freien schafft. Die Atmosphärische Druck beträgt 1019 hPa und die relative Feuchtigkeit liegt bei 50%, wodurch der Tag sich frisch und luftig anfühlen wird.

Mit einer Windgeschwindigkeit von 5,15m/s aus Richtung 23° und Windböen von 3,03m/s bietet der Tag die perfekten Bedingungen für Wassersport wie Surfen oder Segeln. Der Himmel zeigt sich fast wolkenlos mit nur 1% Nubosität und unbedeutender Regenwahrscheinlichkeit von 0% , was einen strahlend klaren Himmel garantiert.

Wie es scheint, stellt der 22. Juni in Alcúdia einen Ausblick auf den bevorstehenden Sommer in Mallorca dar. Packen Sie also Ihre Badesachen und Sonnencreme ein und genießen Sie einen unvergesslichen Tag unter der mallorquinischen Sonne!