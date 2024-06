Auf der malerischen Insel Mallorca erwartet uns für den 22. Juni 2024 ein wunderbarer Tag mit sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen in Santa Ponsa. Ein perfekter Urlaubsort für alle Sonnenliebhaber.

Temperatur und gefühlte Temperatur

Die Temperaturen für diesen Tag versprechen ideales Wetter zum Entspannen am Strand. Eine minimale Temperatur von 20.26ºC und eine maximale Temperatur von 25.29ºC werden erwartet. Am Morgen erwarten uns 20.56ºC, während des Tages 24.82ºC, am Nachmittag 24.24ºC und am Abend abkühlt es leicht auf 21.61ºC. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 20.63ºC, tagsüber bei 24.85ºC, am Nachmittag bei 24.29ºC und am Abend bei 21.84ºC.

Atmosphärischer Druck, Feuchtigkeit und Wind

Ein leichter Wind weht mit 4.15m/s aus der Richtung 214º und Böen erreichen Geschwindigkeiten von 3.94m/s. Die Luftdruckwerte liegen bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%.

Niederschlag und Bewölkung

Die Chancen für Regen sind bei 0%, es wird also ein strahlend sonniger Tag erwartet. Der Himmel wird klar sein, da die Bewolkung ebenfalls 0% beträgt, was einen ungestörte Aussicht auf den strahlend blauen Himmel ermöglicht.

Genießen Sie das angenehme Wetter in Santa Ponsa und vergessen Sie nicht, Sonnenschutz aufzutragen!