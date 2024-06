Santanyí wird einen überwiegend milden Tag erleben, mit Tiefsttemperaturen von 19.72°C und Höchsttemperaturen von 22.55°C. Am Morgen können wir Temperaturen um die 21.34°C erwarten, während die Temperaturen am Tag auf 22.11°C steigen. Am Abend kühlt es leicht auf 19.72°C ab und in der Nacht auf 20.21°C.

Die gefühlte Temperatur liegt bei ca. 21.49°C am Morgen, 22.23°C am Tag, 20.02°C am Abend und bei etwas kühleren 20.35°C in der Nacht. Weitere Wetterdetails Die atmosphärische Druck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 71%. Der Wind kommt aus Richtung 84° mit einer Geschwindigkeit von 6.65m/s und Böen von bis zu 7.23m/s. Wolken und Regen Der Himmel wird voraussichtlich 68% bewölkt sein und die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering, bei nur 1%.