Morgentemperaturen liegen bei milden 19.45ºC

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Heute erwartet Sie in Santanyí ein schöner Sommertag. Die morgendliche Temperatur wird auf etwa 19.45ºC geschätzt. Dabei fühlt es sich nach rund 19.36ºC an. Ein angenehmer Start in den Tag - perfekt, um mit einer Tasse Kaffee in den Tag zu starten.

Ein warmer Sommertag mit moderatem Wind

In den Tag hinein werden die Temperaturen weiter bis 24.38ºC steigen. Trotz dieser Wärme, wird es sich dank eines leichten Windes von 5.34m/s und Böen von bis zu 4.1m/s aus einer Richtung von 151º, ziemlich angenehm anfühlen - nämlich bei etwa 24.34ºC. Die Luft wird eine mittelmäßige Feuchtigkeit von 56% aufweisen und der Druck wird bei 1013 hPa liegen.

Abendtemperaturen sinken auf entspannende 21.77ºC

Zum Abend hin werden die Temperaturen auf etwa 23.8ºC fallen, wobei es sich wie 23.75ºC anfühlen wird. Ein idealer Zustand, um den warmen Sommertag entspannt ausklingen zu lassen. In der Nacht werden sie dann auf 21.77ºC sinken, mit einer gefühlten Temperatur von 21.88ºC - eine ideale Temperatur, um erholsam zu schlafen.

Blauer Himmel und null Niederschlagwahrscheinlichkeit

Ein zusätzlicher Pluspunkt des Wetters von morgen ist der klare Himmel - die Bewölkung wird bei nur 27% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit wird bei null liegen. Damit eignet sich der Tag hervorragend, um draußen zu sein und die Sonne zu genießen