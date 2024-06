Erwarten Sie ein mildes Klima während Ihres Aufenthaltes in Alcúdia. Die minimale Temperatur wird bei 20,38°C liegen und die maximale bei 27,62°C. Am Morgen beträgt die Temperatur 20,68°C, tagsüber steigt sie auf 27,44°C und fällt am Abend auf 25,73°C. Die Nacht wird mit einer angenehmen Temperatur von 22,25°C enden.

Was die gefühlte Temperatur betrifft, so wird sie morgens bei 20,81°C liegen, tagsüber auf 27,92°C steigen, am Abend auf 25,93°C sinken und nachts 22,57°C erreichen.

Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit

Ein leichter Wind weht mit einer Stärke von 8,1m/s aus der Richtung 117° und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 7,95m/s erreichen. Die Luftdruckbedingungen sind ideal mit einem Druck von 1012 hPa.

Die Feuchtigkeit wird bei moderaten 51% liegen, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Niederschlagsrisiko und Wolkenbedeckung

Die Wolkenbedeckung wird bei sehr niedrigen 4% liegen und es besteht keine Niederschlagsgefahr. Das Wetter in Alcúdia wird also ideal für Outdoor-Aktivitäten sein.