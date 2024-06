Bei Temperaturen, die von 21,12°C am frühsten Morgen bis zu 23,92°C am späten Nachmittag reichen, erwartet Cala Rajada einen milden Tag. Der 26. Juni präsentiert sich somit als ideal für Aktivitäten im Freien.

Temperaturentwicklung durch den Tag

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 21,5°C am Morgen. Im Tagesverlauf steigt das Quecksilber auf bis zu 23,9°C an. Am Abend pendelt sich die Temperatur bei behaglichen 23,15°C ein, bevor sie in der Nacht auf 22,29°C absinkt.

Gefühlte Temperatur und atmosphärische Bedingungen

Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 21,61°C, steigt tagsüber auf 24,07°C an, bleibt nachmittags bei 23,45°C und sinkt nachts auf 22,72°C. Mit einer atmosphärischen Druckmessung von 1013 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 66% sind die Bedingungen ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Wind- und Wetterbedingungen

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,44m/s aus Richtung 116°. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 10,45m/s erreichen. Die Bewölkung beträgt 4%, was bedeutet, dass ein klarer Himmel erwartet wird. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% äußerst gering, es sollte also ein trockener Tag werden.

Ob Sie also einen Tag am Strand planen oder die Sehenswürdigkeiten von Cala Rajada besuchen möchten, der 26. Juni 2024 verspricht ideale Wetterbedingungen.