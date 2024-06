Die Bewohner von Sóller können sich auf einen sonnigen und warmen Tag freuen. Die Wetterdaten deuten auf angenehme Bedingungen hin, bei denen man draußen sein und das schöne mallorquinische Wetter genießen kann.

Temperaturen: Vom frischen Morgen bis zur angenehmen Nacht

Den Anfang des Tages wird es mit einer Mindesttemperatur von 21.62ºC beginnen und wird schließlich einen Höchstwert von 32.75ºC erreichen. Im Detail, am Morgen erwarten wir 22.26ºC, während des Tages 31.81ºC, am Nachmittag 30.43ºC und in der Nacht wird es erfrischend mit ca. 23.72ºC.

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 22ºC liegen, am Tag bei 30.96ºC, am Nachmittag bei 29.73ºC und in der Nacht bei 23.53ºC.

Wetterbedingungen: Wolken, Wind und Luftfeuchtigkeit

Die Bewohner von Sóller werden einen bewölkten Himmel erleben, bei einer Nubosität von 84%. Dennoch bleibt die Regenwahrscheinlichkeit auf 0%, so dass die Bewohner sich keine Sorgen um den Regen machen müssen.

Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 3.48m/s aus Richtung 99º, mit ruppigen Böen, die bis zu 4.96m/s erreichen können. Die Luftdruckbedingungen liegen bei 1012 hPa und wir rechnen mit einer Luftfeuchtigkeit von 33%.

Zusammenfassung

Kurzgesagt, der 27. Juni 2024 in Sóller, Mallorca, bietet hervorragendes Wetter. Die Temperaturen sind angenehm und die Bedingungen sind günstig für Aktivitäten im Freien. Denken Sie daran, immer gut hydratisiert zu bleiben und Sonnenschutz zu verwenden!