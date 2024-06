Das fantastische Wetter in Alcúdia hält nach wie vor an. Am 28. Juni 2024 erwartet uns wieder ein herrlicher Sommertag.

Morgen startet mit angenehmen Temperaturen Die Temperatur wird am Morgen mit erfrischenden 21.84ºC beginnen, eine ideale Gelegenheit, um früh aufzustehen und den schönen Tag zu begrüßen. Die gefühlte Temperatur wird dabei etwas höher liegen und beträgt 22.3ºC. Am Tage und Nachmittag ist Sonnenschein angesagt Tag und Nachmittag werden das ideale Wetter für Outdoor-Aktivitäten bieten. Die Temperatur steigt auf 28.15ºC am Tag und kühlt leicht auf 26.7ºC am Nachmittag. Mit einer gefühlten Temperatur von 28.81ºC am Tag und 28.09ºC am Nachmittag, ist dies die ideale Zeit, um über die schönen Strände von Alcúdia zu schlendern. Tropische Nacht in Alcúdia Die Nacht bleibt warm mit leichten 22.99ºC bei einer angenehm gefühlten Temperatur von 23.62ºC. Perfekt für gemütliche Nächte auf der Terrasse oder lange Strandspaziergänge unter den Sternen von Alcúdia. Trocken und mit mäßigen Winden Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 52% moderat und angenehm. Hervorzuheben ist der mäßige Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.31m/s aus Richtung 116º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8.22m/s. Die Bewölkung ist minimal bei nur 9% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%. Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 28. Juni ein idealer Tag für alle ist, die das strahlende Wetter auf der schönen Insel Mallorca genießen möchten. Also packen Sie Ihre Badesachen ein und kommen Sie nach Alcúdia!