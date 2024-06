Der Sommer wird in Cala Millor auf der schönen Insel Mallorca offiziell eingeläutet; die Touristen können sich auf das wunderbare Wetter freuen. Zum 28. Juni 2024 erwarten wir eine niedrige Temperatur von 21.51°C und eine Spitzenhitze von 24.52°C.

Morgens, Mittags und Abends ideale Bedingungen

Für diejenigen, die früh unterwegs sind, prognostizieren wir eine frische Temperatur von 21.88ºC am Morgen. Diese wärmt sich allmählich auf 24.52ºC zur Mittagszeit auf, was für eine angenehme Brise für diejenigen sorgt, die ihren Tag am Strand verbringen möchten. Für die Abendstunden erwarten wir einen sanften Rückgang auf 23.77°C, ideal für einen ruhigen Spaziergang entlang der Küste. Die Nacht kühlt sich weiter auf 22.21°C ab.

Gemäßigter Wind und klare Wolken

Ein weiterer Faktor, der dieses optimale Urlaubswetter begünstigt, ist der angenehme Wind, der mit 5.82 m/s aus Richtung 111º weht und Böen von bis zu 8.53 m/s erreicht. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkenbedeckung von nur 1%, erwarten wir einen beinahe wolkenfreien Himmel, ideal für Sonnenanbeter und alle, die das kristallklare Mittelmeer genießen möchten.

Erfrischendes Klima und geringe Luftfeuchtigkeit

Als zusätzlichen Höhepunkt wird die gefühlte Temperatur am Morgen circa 22.34°C, während des Tages 24.83°C, am Nachmittag 24.27°C und in der Nacht 22.89°C betragen. Die atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird moderat bei 69% sein.

Unter dem Strich verspricht der 28. Juni in Cala Millor ein perfekter Tag zum Entspannen am Strand, zum Geniessen der Sonne und zum Baden im Meer zu sein. Packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihre Badesachen ein und genießen Sie einen unvergesslichen Tag unter dem sonnigen Himmel von Mallorca.