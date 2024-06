Die Temperatur in der bevorstehenden Sommerhitze von Port d'Andratx wird am 28. Juni 2024 angenehm ausfallen. Während die Spitzenwerte bei 25.12 ºC liegen, dürfen Sie sich auf ein Minimum von 23.05 ºC einstellen. Der Tag beginnt erfrischend mit 23.21 ºC am Morgen, bevor er zu einem angenehmen 24.9 ºC am Tag erhitzt. Am Nachmittag werden die Temperaturen etwas auf 24.23 ºC fallen, um schließlich die Nacht mit einem kühlen 23.05 ºC zu beenden.

Die gefühlte Temperatur, die im Allgemeinen als "echte" Temperatur definiert wird, die Menschen fühlen, wird voraussichtlich bei 23.47 ºC am Morgen liegen, und wird wahrscheinlich auf 25.4 ºC am Tag ansteigen. Sie wird voraussichtlich am Nachmittag auf 24.93 ºC fallen und wird in der Nacht, wenn Sie schlafen, auf 23.87 ºC zurückgehen.

Mäßiger Wind und trockene Bedingungen erwartet

Die Druck Atmosphäre wird bei 1014 hPa liegen mit einer Luftfeuchtigkeit von 75%. Es wird erwartet, dass der Wind aus einer Richtung von 144° wehen wird, mit einer Geschwindigkeit von 7.7m/s und es könnte Böen von bis zu 10.53 m/s geben. Auf der anderen Seite wird die erwartete Nubosidad 48% und die Regenwahrscheinlichkeit bemerkenswert 0% sein.

Über den ganzen Tag scheint es ruhig und trocken zu bleiben - perfekt für einen Spaziergang am Strand oder ein entspanntes Sonnenbad auf der Terrasse. Genießen Sie einfach den bevorstehenden sonnigen Tag in Port d'Andratx - sicher und gesund!