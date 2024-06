Palma wird am 29. Juni 2024 mit angenehmen Temperaturen und einem Hauch von Wolken begrüßt. Erwarten Sie einen Tag voller Sonne und warmer Temperaturen mit minimalen Möglichkeiten für Regenschauer.

Morgendämmerung

Am Morgen erwarten uns gemäßigte Temperaturen mit einem Durchschnitt von 22,04ºC. Die gefühlte Temperatur wird einen wärmenden 22,78ºC erreichen. Perfekt für einen frühen Spaziergang entlang der Küste oder einen Kaffee in der Stadt.

Mittagsglut

Mit einem hohen Punkt von 26,42ºC, fühlt sich der Tag bei gefühlten 26,42ºC wunderbar sommerlich an. Vergessen Sie nicht, sich gegen die Sonne zu schützen.

Abenddämmerung

Der Abend wird mit temperaturen von 25,65ºC abkühlen, mit einer gefühlten Temperatur von 25,86ºC. Dies ist die ideale Zeit für ein Abendessen unter freiem Himmel oder einen Spaziergang durch die Altstadt.

Nacht

Die Nachttemperaturen fallen auf 21,99ºC, mit einer gefühlten Temperatur von angenehmen 22,54ºC. Perfekt für eine angenehme Nacht.

Wichtige Wetterdetails

Der Wind weht aus der Richtung 246º mit einer Geschwindigkeit von 7.67 m/s und Böen bis zu 10.78 m/s. Die Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 48%. Die Bewölkung beträgt 42%, was für einen überwiegend sonnigen Tag sorgt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, es wird also ein trockener Tag in Palma.