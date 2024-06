Wir werden einen klaren Himmel mit einer durchschnittlichen Temperatur von rund 29.82ºC am Tag und 23.23ºC in der Nacht erleben. Die Mindesttemperatur wird bei 20.08ºC und die Höchsttemperatur bei 29.85ºC liegen.

Im Detail: Temperatur und Klimabedingungen

Die Temperatur am Morgen wird etwa 20.45ºC betragen, während sie am Tag auf rund 29.82ºC klettern wird. Am Nachmittag erwarten wir 27.31ºC und in der Nacht wird sie auf 23.23ºC absinken. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 20.77ºC liegen, sich am Tag auf 29.83ºC erhöhen, am Nachmittag auf 28.08ºC sinken und in der Nacht auf 23.46ºC.

Die Luftdruck- wird bei etwa 1014 hPa liegen, und der Feuchtigkeitsgrad wird bei etwa 43% liegen.

Wind und Wetterbedingungen

Der Wind wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2.12m/s aus Richtung 264º wehen, und es werden Böen von bis zu 2.38m/s erwartet. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit wird bei 0% liegen und es wird keinen signifikanten Niederschlag geben

Für alle, die einen sonnigen Tag in Sóller genießen wollen, ist dies der perfekte Tag. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutzmittel und Wasser mitzuführen, um einen sicheren und angenehmen Tag zu gewährleisten.