Mit Temperaturwerten, die weitgehend über 21 Grad Celsius liegen, verspricht der 30. Juni in Santanyí, ein angenehmer Sommertag zu werden.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die Mindesttemperatur für den Tag wird auf 21,25°C geschätzt, während die Höchsttemperatur voraussichtlich 26,36°C erreichen wird. Der Morgen wird mit Temperaturen um 21,37°C beginnen. Am Tag wird erwartet, dass sie auf 26,06°C steigen, während sie am Abend auf 25,53°C fallen und in der Nacht weiter auf 22,73°C sinken werden.

Das gefühlte Wetter

Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 21,76°C, beträgt am Tag 26,06°C, sinkt am Nachmittag leicht auf 25,68°C und sinkt abends auf 23,02°C.

Wetterbedingungen

Die atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen mit einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,35 m/s aus der Richtung 161° wehen, mit Böen von bis zu 4 m/s. Die Bewölkung für den Tag ist auf 0% prognostiziert, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Alles in allem verspricht der 30. Juni in Santanyí ein Tag mit idealem Sommerwetter zu werden. Bei Temperaturen weitgehend über 20 Grad und praktisch keiner Chance auf Regen, ist es der perfekte Tag, um die natürliche Schönheit von Santanyí zu genießen.