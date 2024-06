Die Wettervorhersagen für Cala Rajada am 30. Juni 2024 sind äußerst positiv. Die erwartete Minimumtemperatur beträgt 21.29ºC wobei die Maximumtemperatur auf 25.82ºC steigen wird.

Der Tag beginnt mit angenehmen 21.38ºC am Morgen. Im Laufe des Tages, wenn die Sonne am höchsten steht, werden erfreuliche 25.31ºC erwartet. In den Nachmittagsstunden wird es etwas abkühlen und sich bei moderaten 24.92ºC einpendeln, bevor es in der Nacht auf kühle 22.81ºC abfällt.

Entscheidende Wetterdetails

Die gefühlte Temperatur wird den ganzen Tag über ähnlich sein: 21.74ºC am Morgen, 25.52ºC am Tage, 25.14ºC am Nachmittag und 23.16ºC in der Nacht.

Die gesunde Luftdruckstufe liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%. Dies gibt uns eine wunderbar angenehme Atmospäre, die weder zu trocken noch zu feucht ist.

Ein leichter Wind mit 7.32 m/s aus 143º wird erwartet und kann maximal 7.32 m/s erreichen. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist 0% und auch die Wolken haben sich entschieden, uns nicht zu besuchen, da die Bewölkung erwartet wird 0% zu sein. Dies sorgt für einen klaren, sonnigen Tag.