Mit der respektablen Höchsttemperatur von 24,6°C und einer Minimaltemperatur von 21,52°C steht uns in Alcúdia, Mallorca, ein reizvoller Sommertag bevor. Es wird beruhigend mild und erfrischend, ideal um Urlaubsaktivitäten nachzugehen oder einfach nur am Strand zu entspannen.

Die Tageszeiten im Überblick

Wir erwarten Morgentemperaturen von 23,11°C, die sich im Laufe des Tages leicht auf 23,54°C erhöhen. Der Nachmittag wird mit milden 22,18°C eingeläutet während wir zur Nachtzeit eine angenehme 21,52°C zu erwarten haben. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 23,36°C, während des Tages bei 23,75°C, am Nachmittag bei 22,36°C und in der Nacht bei 21,89°C, was eine gemütliche Grundlage für den Tag bietet.

Die Stimmung des Himmels

Der Himmel über uns in Alcúdia zeigt sich mit einer Bewölkung von 91% eher bedeckt, allerdings bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit lediglich 1% äußerst niedrig. Die Stimmung bleibt somit ungetrübt.

Wind und Atmosphäre

Ein wenig Bewegung bringt ein angenehmer Wind mit 7,47m/s bei einer Richtung von 60° und Böen bis zu 8,25m/s. Ergänzt wird dies mit einer atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69%, die für eine erfrischend feuchte Meeresbrise sorgt.

Alles in allem wird der 1. Juli 2024 in Alcúdia, Mallorca ein Tag voller angenehmer Überraschungen und lohnt es sich, die Schönheit der Natur auf der Insel zu genießen. Packen Sie Ihre Badehose und Sonnencreme ein und machen Sie sich bereit für einen weiteren herrlichen Sommertag auf Mallorca.