Wir rechnen am Morgen mit komfortablen 21.2°C, was die perfekte Starttemperatur für eine erfrischende morgendliche Wanderung oder einen Spaziergang am Strand bietet. Die fühlt sich wie 21.49°C an.

Ein angenehm warmer Nachmittag

Das Thermometer steigt im Laufe des Tages auf 25.92°C und bietet die perfekte Umgebung, um einen entspannten Nachmittag im Freien zu verbringen. Die gefühlte Temperatur wird bei 26.03°C sein.

Abendwind: Brise hält Sie kühl

Der Wind wird aus der Richtung 243° mit einer Geschwindigkeit von 7.11m/s und Böen bis zu 9.03m/s blasen. Dies wird ohne Zweifel eine angenehme Brise für Ihre abendlichen Ausflüge zur Verfügung stellen.

Bewölkung und Regen: Ein trockener Tag vorhergesagt

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0% und die Bewölkungsrate beträgt 61%. Das bedeutet, dass Sie keinen Regenschirm benötigen, sollten jedoch einen Sonnenschutzhut in Betracht ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 3. Juli 2024 in Santanyí ein angenehmer und trockener Tag sein wird, der sich ideal zum Genießen der lokalen Strände und Sehenswürdigkeiten eignet. Also, ziehen Sie Ihre bequemsten Wanderschuhe an und machen Sie sich bereit, diesen wunderschönen Tag in Santanyí zu genießen!