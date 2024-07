Der Tag beginnt in Port d'Andratx mit einer angenehmen Mindesttemperatur von 21,65°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf ein Maximum von 25,24°C. Die Thermometerwerte für den Nachmittag und Abend liegen bei 25,05°C und 23,46°C.

Gefühlte Temperaturen und weitere Details

Die gefühlte Temperatur wird im Tagesverlauf relativ konstant bleiben, sie schwankt zwischen 21,99°C und 25,31°C. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenlos mit einer Bewölkung von nur 1%.

Der Wind aus Richtung 117° weht mit einer Geschwindigkeit von 4,39m/s und es sind keine Feuchtigkeitskondensationen zu erwarten, da die Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt. Die atmosphärischen Druckbedingungen bleiben stabil bei 1016 hPa.

Mallorcas beliebte Küstenstadt ohne Regenrisiko

Die Regenwahrscheinlichkeit in Port d'Andratx ist an diesem Tag 0%, sodass man den Regenschirm zu Hause lassen kann und den Tag am Strand oder auf Terrassen genießen kann. Ein Tag für Outdooraktivitäten und Genuss von Sonne und Meer in einer der schönsten Küstenstädte Mallorcas.