Wir können uns auf einen sonnigen und trockenen Tag in Santa Ponsa freuen. Die Temperaturen beginnen bei 20.03ºC und steigen im Hochpunkt des Tages auf 26.36ºC. Die gefühlten Temperaturen liegen jedoch etwas höher, insbesondere in der Hitze des Tages.

Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Abendtemperaturen

Morgens erwartet uns eine Temperatur von 20.46ºC, die bis zum Mittag auf 25.69ºC ansteigt. Am Nachmittag erwarten wir 25.38ºC und gegen Abend sinkt sie auf 22.61ºC ab. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 20.78ºC am Morgen, 25.86ºC am Tag, 25.59ºC am Nachmittag und 23.02ºC am Abend.

Atmosphärendruck und Feuchtigkeit

Der erwartete atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und die erwartete Feuchtigkeit beträgt 59%. Dies ist ein typischer Tag in Santa Ponsa, wobei der atmosphärische Druck und die Feuchtigkeit normal sind.

Voraussichtlicher Wind und Regen

Der Wind wird aus der Richtung 186º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 4.11m/s und Windböen von 3.31m/s. Es gibt nur 1% Bewölkung und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Zusammengefasst: Ein perfekter Tag, um Santa Ponsa zu besuchen und die Schönheit der Stadt zu genießen.