Die Bewohner und Touristen von Santa Ponsa dürfen sich am Freitag, den 5. Juli 2024, auf ein angenehmes Sommerwetter freuen. Der Tag beginnt mit milden 21.61°C am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf einen Höhepunkt von 27.1°C am Nachmittag und kühlt sich dann wieder auf komfortable 23.33°C in der Nacht ab. Die erwartete tägliche Niedrigtemperatur beträgt 21.48°C, während die Höchsttemperatur bei 27.27°C liegt.

Atmosphärische Bedingungen für den Tag

Die atmosphärischen Bedingungen bleiben ebenfalls stabil mit einem Luftdruck von 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird auf 58% geschätzt. Es wird angekündigt, dass die Windgeschwindigkeiten 5.91m/s erreichen könnten mit möglichen Böen von bis zu 6.53m/s. Der Wind weht hauptsächlich aus der Richtung 151°.

Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit

Ein größtenteils sonniger Tag liegt vor uns, da die Bewölkung bei nur 17% liegt. Es ist kein Regen zu erwarten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Das bringt ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und macht es zum perfekten Tag, um den Strand, die historischen Sehenswürdigkeiten oder die malerischen Wege von Santa Ponsa zu genießen.