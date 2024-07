Freuen Sie sich auf das sommerliche Wetter am 6. Juli in Cala Millor, einem der beliebtesten Reiseziele auf Mallorca. Die Temperaturen pendeln zwischen angenehmen 21,71°C in den frühen Morgenstunden und 24,85°C am Nachmittag.

Absolut nichts, was Sie von einem perfekten Urlaubstag abhält Die Morgenstunden starten mit 21,79°C - perfekt für einen Frühspaziergang am Strand. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Temperatur auf 24,18°C, und am Nachmittag erreichen wir den Höhepunkt mit 24,51°C. Die Nachttemperaturen sinken auf erfrischende 22,78°C, ideal für angenehme Sommerabende. Die gefühlte Temperatur ändert sich im Laufe des Tages nur minimal von 22,06°C am Morgen bis zu 24,95°C am Nachmittag und 23,23 °C in der Nachtstunden. Die atmosphärische Druck beträgt 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 75 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,61 m/s aus der Richtung 50° und mit Böen von bis zu 7,76 m/s, perfekt für eine leichte Strandbrise, die Sie an heißen Sommertagen abkühlt. Obwohl die Bewölkung um 91% beträgt, haben Sie keine Sorgen vor Regen - es wird ein trockener Tag mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Genießen Sie den sommerlichen Tag am 6. Juli in Cala Millor und lassen Sie sich durch nichts die gute Laune verderben!