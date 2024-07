Hochsommer in Santanyí, auf der wunderschönen Insel Mallorca. Bekannt für seine zauberhaften Strände und idyllischen Landschaften, werden sich die Bewohner und Touristen dieses Juwels im Mittelmeer auf ein mildes Wetter am 6. Juli 2024 einstellen.

Keine Spur vom Regen - Die Sonne regiert

Die Prognose deutet auf 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit hin, was bedeutet, dass Regenschirme an diesem Tag wohl eher zuhause bleiben können. Die Wolken decken jedoch 92% des Himmels ab, was auf einen eher bewölkten Tag hindeutet.

Temperaturen für ein bequemes Bad im Meer

Die Temperaturen variieren zwischen einem Minimum von 21.26ºC und einem Maximum von 26.99ºC. So erwarten wir für die frühen Morgenstunden eine Temperatur von 21.54ºC. Im Laufe des Tages wird sie auf 26.18ºC ansteigen und am Nachmittag bei etwa 26.17ºC bleiben. In der Nacht kühlt es sich auf etwa 23.42ºC ab. Die gefühlten Temperaturen werden ähnlich sein, was einen angenehmen Tag verspricht.

Leichte Brise aus dem Nordosten

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.41m/s aus 67º Richtung, mit Böen bis zu 8.17m/s. Die Atmosphärendruck beträgt 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit rund 67%, was den Tag insgesamt eher trocken erscheinen lässt.

Auf dieser notiz sollte also, dass der 6. Juli in Santanyí mit milden Temperaturen, wenig Wind und keiner Regenwahrscheinlichkeit, sich hervorragend eignet, einen Tag am Strand zu verbringen oder sich in einer der vielen traumhaften Buchten ein ruhiges Plätzchen zum Lesen und Entspannen suchen.