Die wundervolle Stadt Santanyí auf Mallorca wird einen milden und entspannten Sommertag erleben. Nach aktuellen Vorhersagen werden die Temperaturen zwischen einem gemütlichen Minimum von 20.96ºC und einem warmen Maximum von 26.43ºC liegen.

Morgendliche Leichtigkeit und ein warmes Nachmittagsgefühl

Am Morgen wird es mit etwa 21.03ºC angenehm kühl sein, tagsüber wird die Temperatur dann auf knapp 26.32ºC ansteigen. Im Laufe des Nachmittags werden die Temperaturen leicht auf ca. 25.06ºC fallen und in der Nacht werden um die 22.64ºC erwartet. Die gefühlte Temperatur liegt bei 21.41ºC am Morgen, 26.32ºC am Tag, 25.27ºC am Nachmittag und 22.97ºC in der Nacht.

Sonnenschein, blauer Himmel und eine sanfte Brise: Ein perfekter Sommertag

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei rund 59% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6 m/s aus einer Richtung von 100º wehen, mit Böen bis zu knapp 5.96 m/s. Die Nubosidad wird auf nur 3% geschätzt, was auf einen überwiegend sonnigen Tag hindeutet. Darüber hinaus liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, sodass kein Regen erwartet wird.

Egal ob Sie einen Tag am Strand planen oder durch die malerischen, engen Gassen von Santanyí schlendern möchten, das Wetter scheint für alle Aktivitäten perfekt zu sein. Vergessen Sie also nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen und den sonnigen Tag in Santanyí zu genießen.