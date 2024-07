Die detaillierte Wettervorhersage für Sóller für den 09. Juli 2024 zeigt einen sommerlichen Tag mit klarem Himmel. Mit einer Mindesttemperatur von 21,46ºC und einer Höchsttemperatur von 32,07ºC wird für den Tag eine warme und angenehme Atmosphäre erwartet. Die Temperaturen werden im Laufe des Tages schwanken, von kühlen 21,53ºC am Morgen, über 31,51ºC im Laufe des Tages, bis zu 28,34ºC am Nachmittag und schließlich 23,81ºC gegen Abend.

Detaillierte Wetterbedingungen

Am Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei 21,64ºC und sorgt für angenehme und milde erste Stunden des Tages. Im weiteren Verlauf des Tages erreicht die Temperatur einen Höchstwert von 30,99ºC, ideal für Aktivitäten im Freien, wobei jedoch zu bedenken ist, dass man längere Zeit der Sonne ausgesetzt sein kann. Am Nachmittag wird die Gefühlstemperatur 29,15ºC betragen, bevor er am Abend mäßig auf 24,18ºC sinkt.

Der Luftdruck wird konstant bei 1016 hPa bleiben, ergänzt durch eine relative Luftfeuchtigkeit von 36 %, so dass das Wetter weiterhin trocken und gemäßigt bleibt. Der Wind weht leicht mit 2,21 m/s aus einer Richtung von 272º, mit Böen bis zu 2,84 m/s, die die Ruhe des Tages kaum stören werden.

Die Wolkendecke wird mit einem Minimum von 3 % praktisch nicht vorhanden sein, was einen klaren Himmel garantiert, der ideal ist, um die natürliche Landschaft von Sóller zu genießen. Auch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 %, so dass ein absolut trockener Tag ohne Niederschlag zu erwarten ist.

Halten Sie sich über die Wetterbedingungen auf dem Laufenden, um Ihren Tag genau zu planen und das Beste, was Sóller zu bieten hat, zu genießen.