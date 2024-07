In Port d'Andratx, einer idyllischen Hafenstadt auf der traumhaften Insel Mallorca, erwarten uns am 9. Juli 2024 sommerlich warme Temperaturen zwischen 23,1ºC und 26,1ºC. Der Morgen startet dabei bereits mit angenehmen 23,2ºC. Über den Tag klettert das Thermometer auf bis zu 25,67ºC, bevor es am Abend auf 24,07ºC absinkt.

Angenehme Sommerbrise sorgt für Abkühlung Die gefühlte Temperatur bleibt tagsüber ebenso warm, mit maximal 25,86ºC. Bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 60% und einem leichten Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 3,88 m/s aus der Richtung 136º weht, bleibt die Hitze jedoch erträglich. Starke Windböen sind mit Geschwindigkeiten von bis zu 4,46 m/s zu erwarten. Klare Sicht und kaum Wolken am Himmel Der Himmel über Port d'Andratx ist größtenteils klar, mit einer Nebelquote von nur 22%. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent, also können Sie den Tag im Freien unbesorgt genießen! Bei einem durchschnittlichen atmosphärischen Druck von 1016 hPa ist es ein idealer Tag, um Mallorcas Schönheit in vollen Zügen zu genießen. Also, packen Sie Ihre Bademode ein und genießen Sie den sonnigen Tag in Port d'Andratx!