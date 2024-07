Santa Ponsa erwartet eine hohe Temperatur von 27,77ºC und eine niedrige Temperatur von 21,91ºC am 09. Juli 2024. Dieser Trend wird den ganzen Tag über bestehen bleiben, beginnend mit einem Morgen bei 22,11ºC, über einen Tag bei 27,37ºC und einen Nachmittag bei 26,53ºC, der in einen milden Abend bei 23,23ºC mündet.

Die gefühlte Temperatur und andere Wetterinformationen

Die gefühlte Temperatur spiegelt die Erwartungen für den Tag wider: 22,1ºC am Morgen, 27,92ºC am Tag, 26,53ºC am Nachmittag und 23,83ºC am Abend. Zwar werden Sie die Wärme spüren, aber die moderate Luftfeuchtigkeit von 52% und ein Atmosphärendruck von 1016 hPa sollten für einige Erleichterung sorgen.

Windaufkommen und Niederschlagschancen

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2,97 m/s aus Richtung 179º, mit Böen, die bis zu 3,24 m/s erreichen können. Das sollte für eine angenehme Brise sorgen. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkendecke von nur 18% ist es unwahrscheinlich, dass das Wetter Ihren Plänen für den Tag im Weg steht.

Insgesamt erwartet Santa Ponsa einen sonnigen Tag mit moderater Hitze, geringer Luftfeuchtigkeit und angenehmen, leichten Winden. Ein idealer Tag, um die vielfältigen Angebote dieses malerischen Teils von Mallorca zu genießen.