Palmas Wetterbild verspricht am 10. Juli 2024 ideale sommerliche Bedingungen. Mit hochsommerlichen Temperaturen und geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit erfreut Mallorcas Hauptstadt ihre Besucher auf angenehme Weise.

Der Tag beginnt in Palma mit einem Minimum von 22.01ºC, das morgendlich angenehme 22.29ºC erreicht. Die Temperaturen steigen während des Tages kontinuierlich an und erreichen ihren Höhepunkt bei 29.18ºC. Am Abend erwarten uns immer noch warme 27.39ºC, bevor die Nacht mit 23.81ºC ein angenehm mildes Schlafklima schafft.

Die gefühlte Temperatur: Eine leichte Brise sorgt für angenehme Kühle

Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 22.43ºC, steigt tagsüber auf 30.16ºC und kühlt abends auf angenehme 28.86ºC ab. Nachts sinkt die gefühlte Temperatur auf 24.34ºC.

Wetterbedingungen: Niedrige Luftfeuchtigkeit und Wind aus südwestlicher Richtung

Der Luftdruck beträgt 1018 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.5m/s aus südwestlicher Richtung (207º) und es sind Windböen von bis zu 2.92m/s zu erwarten.

Himmel und Regenwahrscheinlichkeit: Ein wolkenfreier Tag mit null Niederschlagsrisiko

Last but not least wird uns der Himmel mit 0% Bewölkung erfreuen und die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%. Somit erwartet uns ein ausgesprochen sonniger Tag in Palma, Mallorca.