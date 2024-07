Der malerische Hafen von Andratx auf Mallorca erwartet am 10. Juli angenehm warme Temperaturen zwischen 23,97 °C und 26,32 °C. Die sonnenverwöhnten Morgenstunden beginnen mit 23,98 °C, erreichen am Tag 26,23 °C, bleiben am Nachmittag konstant bei 26,25 °C und kühlen bis zum Abend auf 24,99 °C ab. Hinzu kommt eine atmosphärische Drucklage von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 68%. Der dezente südöstliche Wind weht mit 4,17 m/s und Böen bis zu 5,38 m/s, während der Himmel klar bleibt und die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt.

Feeling und Detailwissen: Temperatur- und Windaussichten Freuen Sie sich auf ein angenehmes Gefühl der Wärme mit durchschnittlichen gefühlten Temperaturen ab 24,39 °C morgens bis hoch zu 26,25 °C nachmittags. Die Nacht verspricht zudem mit einer angenehmen gefühlten Temperatur von 25,63 °C ebenfalls ein wohlfühlendes Klima. Der Wind spielt an diesem Tag nicht nur eine erfrischende, sondern auch eine ruhige Rolle. Mit Geschwindigkeiten von 4,17 m/s und Böen von 5,38 m/s aus südöstlicher Richtung (151°) wird er für eine angenehme Brise am Hafen von Port d'Andratx sorgen. Sonne pur: Prognose für Bewölkung und Niederschlag Wer sich in Port d'Andratx auf Sonne pur freut, wird nicht enttäuscht. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei null und die Bewölkung ebenso. So bietet dieser Tag die perfekten Bedingungen, um die natürliche Schönheit dieses malerischen Teils Mallorcas zu genießen.