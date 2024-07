Wir begrüßen Sie zu unserer aktuellen Präzisionsvorhersage für das Wetter in Santanyí am 10. Juli 2024. Die sonnige Insel Mallorca bleibt ihrem Ruf gerecht und präsentiert uns in Santanyí ein ideales sommerliches Wetterbild. Eine interessante Mischung aus angenehmen Temperaturen und leichter Brise erwartet Sie an diesem Tag.

Temperatur und Hitzefaktor Zum Tagesanfang erwarten wir eine minimale Temperatur von 22.21°C. Im Laufe des Tages soll die Temperatur steigen und einen Höchstwert von 28.34°C erreichen. So werden wir am Morgen 22.45°C haben, am Tag 28.34°C, am Nachmittag 27.74°C und in der Nacht 24.5°C. Die Hitzeempfindung, ein Faktor, der die tatsächliche Temperatur und die menschliche Wahrnehmung verbindet, sollte am Morgen bei 22.71°C, während des Tages bei 29.6°C, am Nachmittag bei 29.07°C und in der Nacht bei 24.96°C liegen. Atmosphärendruck, Feuchtigkeitsrate und Wind Die Prognose zeigt einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und Luftfeuchtigkeit von 57%. Es gibt auch eine erfrischende Brise, mit einem Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5.26 m/s aus der Richtung 194º weht, mit Böen bis zu 3.42 m/s. Perfekt, um ein wenig Frische in den heißen Sommertag zu bringen. Wolkenfrei mit null Regenwahrscheinlichkeit Und um den Tag abzurunden, werden wir den Himmel vollständig klar haben. Die Wolkenfreiheit wird auf 0% geschätzt und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls null.