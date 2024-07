Das Wetter in Sóller, am 11. Juli 2024, zeichnet sich durch hohe Temperaturen und klaren Himmel aus. Der Tag beginnt mit einer erfrischenden Temperatur von 23.03ºC und erreicht bis mittags seinen Höhepunkt bei 33.11ºC.

Temperaturdetails: Morgens bis abends

Morgens beginnt der Tag in Sóller mit milden 23.12ºC, während die Mittagshitze auf beachtliche 33.11ºC ansteigt. Den Abend können Sie bei einer angenehmen Temperatur von 30.88ºC genießen und in der Nacht kühlt es sich leicht auf 24.46ºC ab.

Gefühlte Temperaturen und atmosphärische Eigenschaften

Die gefühlte Temperatur liegt bei 23.47ºC am Morgen, 33.33ºC am Mittag, 31.52ºC am Abend und 24.74ºC in der Nacht. Die Luftdruckwerte betragen um 1017 hPa bei einer Humidität von bescheidenen 37%.

Windrichtung und -geschwindigkeit

Ein mäßiger Wind aus der Richtung von 250º weht mit einer Geschwindigkeit von 2.46m/s. Es sind auch Windböen mit einer Geschwindigkeit von 2.59m/s zu erwarten.

Wolkenbedeckung und Regenwahrscheinlichkeit

Die Vorhersagen gehen von einem wolkenfreien Himmel aus, die Nubosidad beträgt 0%. Es besteht keine Wahrscheinlichkeit für Regen, somit sind die Chancen für einen klaren, sonnigen Tag in Sóller sehr hoch.

Genießen Sie den sommerlichen Tag in Sóller und denken Sie daran, Ihre Haut vor der Sonne zu schützen und ausreichend Wasser zu trinken.