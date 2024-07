Kennst du schon die Wetterprognose für den 12. Juli 2024 in Alcúdia, Mallorca? Mit minimalen Temperaturen von 23.66ºC und maximalen Temperaturen von 27.08ºC verspricht der Tag perfekt zu werden, um die malerische Insel mit ihren Traumstränden zu genießen. Die Wärme wird durch eine angenehme Brise (Windgeschwindigkeit: 7.58 m/s) aus Richtung 58º gemildert, wobei der Wind in Böen auf bis zu 9.15 m/s auffrischen kann.

Detaillierte Tagesvorhersage

Laut Vorhersage erwartet uns ein wolkenloser Himmel, mit gerade mal 8% Nubosität, optimal also um auf Erkundungstour zu gehen oder einfach nur am Strand zu relaxen. Die Aussicht auf Regen ist mit 0% so gut wie nicht existent. Die Morgenstunden starten mit einer Temperatur von 23.95ºC, die zur Mittagszeit auf 26.38ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es weniger warm mit 24.27ºC und in der Nacht bleibt es mild mit 23.78ºC.

Aber nicht nur die tatsächliche Temperatur spielt eine Rolle, die gefühlte Temperatur ist ebenso wichtig. Am Morgen wird sie bei etwa 24.65ºC liegen, am Tag bei 26.38ºC, am Nachmittag bei 24.87ºC und in der Nacht bei 24.2ºC. Der Luftdruck wird 1013 hPa mit einer ziemlich hohen Luftfeuchtigkeit von 77% betragen.

Ob Sie die Altstadt von Alcúdia erkunden oder lieber die Strände und Buchten der Umgebung genießen möchten, die Wetterbedingungen werden es Ihnen sicher sehr angenehm machen.