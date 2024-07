Die wunderschöne Ortschaft Cala Millor, beliebt bei Urlaubern und Bewohnern Mallorcas gleichermaßen, erwartet für den 12. Juli 2024 hervorragendes Sommerwetter. Mit einer minimalen Temperatur von 22,55ºC und einer maximalen Temperatur von 25,97ºC können sich Einheimische und Besucher auf einen angenehm warmen Tag freuen.

Morgendliche Erfrischung und nachmittägliche Wärme

Der Morgen in Cala Millor wird frisch beginnen, mit einer erwarteten Temperatur von 22,77ºC, passend für das frühe Aufstehen oder einen gemütlichen Spaziergang am Stand. Ins Tageslicht hinein steigt die Temperatur allmählich an und erreicht ihren Höhepunkt bei gemütlichen 25,97ºC. Selbst wenn die Sonne am Nachmittag ihren Höhepunkt erreicht, bleibt sie bei moderaten 24,57ºC. Die Nachttemperatur wird auf 23,13ºC geschätzt.

Angenehme atmosphärische Bedingungen

Der Komfort im Freien wird durch einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 71% garantiert. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,28 m/s aggressiv pfeifen, wobei gelegentliche Böen von bis zu 8,64 m/s auftreten können.

Minimale Bewölkung und null Regenrisiko

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wolkendecke den klaren Himmel trübt, ist gering, mit einer gemeldeten Nebelwahrscheinlichkeit von 2%. Es wird ein Null-Regenrisiko angesagt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich einen klaren Himmel für Aktivitäten unter freiem Himmel gibt.

Für diejenigen, die planen, am 12. Juli 2024 in Cala Millor zu sein, können Sie sich auf einen herrlichen Sommertag freuen. Genießen Sie die Sonne, das Meer und die Sandstrände in vollen Zügen, während Sie die optimale Wetterbedingungen nutzen.