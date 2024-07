Beim Wetter in Santanyí am 12. Juli 2024 können wir uns auf eine angenehme Überraschung vorbereiten. Mit Tiefsttemperaturen von 22,66°C in der Frühe und Höchsttemperaturen von 28,78°C um die Mittagszeit stehen uns Sonnenschein und klarer Himmel bevor.

Temperaturverlauf während des Tages Bereits am Morgen um 22,66°C erwacht Santanyí, um dann auf angenehme 28,64°C am Mittag zu steigen. Im Laufe des Nachmittags sinken die Temperaturen leicht auf 27,14°C und erreichen gegen Abend mildere 23,52°C. Es ist ein optimaler Tag, um das strahlende Wetter von Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Hinweise zur Hitzeempfindung und Feuchtigkeit Die gefühlte Temperatur oder Hitzeindex liegt morgens bei etwa 23,25°C, steigt am Mittag bis auf 30,17°C an, sinkt bis zum Nachmittag auf 29,09°C und kühlt bis zum Abend auf angenehme 24,12°C ab. Eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 58% bedeutet, dass die heißen Temperaturen besser erträglich sind. Wind und Himmel in Santanyí Ein leichter Wind von 7,57 m/s bläst aus Richtung 48° mit Böen von 9,93 m/s, was für eine angenehme Brise während des heißen Tages sorgt. Der Himmel bleibt klar mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% – ein spektakulärer Tag zum Sonnenbaden am Strand oder um die schönen Landschaften von Mallorca zu erkunden. Atmosphärendruck für den ganzen Tag Die atmosphärische Druckmessung für den Tag beträgt 1013 hPa, was als normaler Druck betrachtet wird und uns keine Kopfschmerzen bereiten sollte. Insgesamt haben wir einen fast perfekten Tag vor uns in Santanyí.