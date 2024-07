Der Sommertag in Sóller am 13. Juli 2024 verspricht warm und trocken zu sein, mit Temperaturen zwischen 20.74ºC und 30.31ºC. Die Bewölkung ist massig, nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Morgen, Tages- und Abendtemperaturen

Die spezielle Aufschlüsselung der Temperaturen für diesen Tag zeigt 20.74ºC am Morgen, steigt auf 29.53ºC bei Tag, zieht sich dann auf 27.09ºC am Abend zurück und endet mit einer angenehmen Nachttemperatur von 22.67ºC. Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nicht stark und verbleiben in einer ähnlichen Bandbreite.

Wind-, Druck- und Feuchtigkeitsbedingungen

Der Wind wird aus Richtung 83º wehen und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 3.95 m/s mit Windböen von bis zu 5.44 m/s. Die barometrische Druckbedingungen bleiben normal mit einer Atmosphärendruck von 1013 hPa. Die Feuchtigkeitsbedingungen sind fast ideal mit einem Prozentsatz von 46%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 13. Juli 2024 ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten wird. Genießen Sie die malerische Landschaft Sóllers unter den perfekten sommerlichen Himmelsbedingungen. Vergessen Sie nicht, sich vor der Sonne zu schützen!