Die Sommerhitze erreicht den Höhepunkt in Cala Millor, Mallorca, mit Temperaturen zwischen 22.45ºC und 25.15ºC am 13. Juli 2024. Es wird erwartet, dass der Morgen mit 22.45ºC beginnt, sich am Tag auf 25.02ºC erwärmt, nachmittags auf 24.05ºC abkühlt und nachts auf 22.74ºC absinkt.

Gefühlte Temperatur und Luftfeuchtigkeit Die gefühlte Temperatur wird sich morgens auf 22.58ºC, am Tag auf 24.99ºC, nachmittags auf 24.23ºC und nachts auf 23.11ºC belaufen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 54%, wird der Tag sich relativ trocken anfühlen. Details zum Wind und zur Niederschlagsmenge Die Windgeschwindigkeit wird durchschnittlich 7.6 m/s betragen, mit Windböen von bis zu 8.94 m/s, und die Windrichtung wird etwa bei 53º liegen. Trotz dieser Böen wird der Himmel klar bleiben, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Bewölkung von 0%, sodass Sonnenanbeter sorglos ihren Tag genießen können. Luftdruck Der Luftdruck liegt bei konstanten 1.013 hPa, was für stabiles Wetter sorgt und die Wahrscheinlichkeit von plötzlichen Wetteränderungen minimiert. Planen Sie daher mit Zuversicht einen sonnigen Tag in Cala Millor am 13. Juli 2024, genießen Sie die Sommerhitze und erfrischen Sie sich im kühlen Wasser des Mittelmeers. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, Sonnenschutz zu nutzen!