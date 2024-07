Die meteorologischen Bedingungen für den 13. Juli 2024 in Santanyí versprechen einen heißen Tag unter der mallorquinischen Sonne. Mit einer Mindesttemperatur von 22.81ºC und einer Maximaltemperatur von 26.88ºC, ist es ein idealer Tag, sich im warmen Mittelmeer abzukühlen.

Die Tageszeit bestimmt das Wetter

Am Morgen können Sie eine Temperatur von 22.88ºC erwarten, die bis zum Nachmittag auf bis zu 26.5ºC ansteigen wird, bevor sie am Abend wieder auf 25.56ºC abfällt. In der Nacht bleibt es bei angenehmen 23.11ºC. Die entsprechende gefühlte Temperatur liegt morgens bei 23.08ºC, mittags bei 26.5ºC, nachmittags bei 25.82ºC und nachts bei 23.62ºC. Perfektes Wetter für einen langen Tag am Strand von Santanyí.

Leichter Wind und klaren Himmel

Außerdem dürfen Sie sich auf eine Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 52% einstellen. Der Wind weht mit 7.82m/s aus Richtung 55º und es können Böen mit bis zu 10.18m/s auftreten. Der Himmel über Santanyí wird klar sein, mit einer Nubosität von 0%. Und das Beste daran: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%. Also nichts wie raus an die frische Luft und die Sonne genießen!