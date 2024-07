Aufmerksame Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, es ist Zeit, sich für den 14. Juli 2024 zu wappnen. Wir bringen Ihnen eine gründliche Wettervorhersage, basierend auf den aktuellen Daten. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Tag, egal ob bei Tageslicht oder Nacht, optimal gestalten können.

Temperaturverlauf: Vom Morgengrauen bis zur Mitternacht

Der Tag beginnt mit milden 22.91 ºC am Morgen, optimal für einen Spaziergang am Hafen oder ein frühes Schwimmen. Bis mittags erwärmen sich die Temperaturen leicht auf 25.69 ºC, ideal für einen entspannten Tag am Strand oder einem Ausflug in die Naturschutzgebiete. Den Höhepunkt erreichen wir am Nachmittag mit 25.7 ºC und auch die Nacht bleibt warm, durchschnittliche 24.43 ºC laden zu einem nächtlichen Stadtrundgang ein.

Gefühlte Temperatur und Luftdruck

Die gefühlte Temperatur liegt bei 23.4 ºC am Morgen, steigt an auf 26.25 ºC am Tag und 26.34 ºC am Nachmittag. Die Nacht kühlt etwas ab, bleibt aber dennoch bei milden 25.12 ºC. Der Luftdruck beträgt 1013 hPa und bietet somit typisch sommerliche Bedingungen.

Wind und Niederschlag

Es weht ein angenehmer Wind aus 147° mit 4.92 m/s, die Böen erreichen gut und gerne 5.31 m/s. Für die Segler unter Ihnen, perfekte Bedingungen für einen Tag auf dem Wasser. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkenbedeckung von 10%, spielt das Wetter auf jeden Fall mit.

Insgesamt erwarten uns in Port d’Andratx ideale Bedingungen für einen sommerlichen Tag in dieser wunderschönen Umgebung. Planen Sie im Voraus und genießen Sie den Tag!