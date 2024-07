Do bin i! Hier könnt ihr den aktuellsten und detailliertesten Wetterbericht für den 14. Juli 2024 in Cala Rajada, Mallorca finden. Diese charmante Ecke der Balearen ist bekannt für ihr freundliches Klima und die schöne Natur, und an diesem Tag wird sie nicht enttäuschen.

Morgendliche Frische und mittagliche Wärme Zum Sonnenaufgang erwartet Sie eine Temperatur von 22,15ºC, eine optimale Voraussetzung für einen frühen Spaziergang zum Leuchtturm und die Erkundung der idyllischen Umgebung. Nachmittags steigen die Temperaturen auf etwas warme 26,82ºC, ideal für ein sonniges Mittagessen auf der Terrasse eines lokalen Restaurants oder das Faulenzen am Strand. Abendglühen und sternenklare Nächte Abends bleibt das Thermometer bei etwa 24,17ºC, was zu einer angenehmen Brise führen sollte, während Sie den wunderschönen mallorquinischen Sonnenuntergang bewundern. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%, was zu einem milden und angenehmen Klima beiträgt. Sonne satt und Null Regenrisiko Die Aussichten für diesen Tag sehen wunderbar aus: mit nur 9% Nubosidad und einer Wahrscheinlichkeit von 0% für Regen. Einfach der perfekte Tag, um die Sonne und die wunderbare Landschaft von Cala Rajada zu genießen! Zum Schluss, der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,27m/s wehen und in Richtung 172º blasen. An diesem Tag wird die Luft mit einer Druckatmosphäre von rund 1013 hPa durchgeführt. Also, nicht mehr zögern und packen Sie Ihr Reisekoffer, Cala Rajada wartet auf Sie!