Am 15. Juli 2024 erwartet uns in Palma, in der malerischen Hauptstadt Mallorcas, ein Tag voller Wärme und Sonnenschein. Die Tageshöchsttemperatur wird auf 28,81ºC geschätzt, während die Tagestiefsttemperatur voraussichtlich bei 21,88ºC liegen wird.

Morgendliche Frische und ein sonnenverwöhnter Nachmittag

Am Morgen erwartet uns eine angenehme Frische mit Temperaturen um 21,99ºC. Die wahrgenommene Temperatur wird jedoch bei etwa 22,59ºC liegen, also leicht höher. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen dann auf 28,39ºC an, während die gefühlte Temperatur sogar auf 30,43ºC klettern kann.

Abendliche Abkühlung und eine ruhige, sternklare Nacht

Gegen Abend sinken die Temperaturen auf 27,98ºC, dabei wird die gefühlte Temperatur bei 29,1ºC liegen. Schließlich sinkt die Temperatur in der Nacht auf 23,72ºC. Die gefühlte Temperatur wird jedoch leicht höher sein, bei etwa 24,21ºC.

Weitere wichtige Wetterinformationen

Die vorhergesagte Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa, und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei etwa 63% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,51m/s aus einer Richtung von 211º wehen, mit gelegentlichen Böen von 3,67m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt an diesem Tag bei 0%, und die Bewölkung beträgt nur 3%. Es wird also ein strahlend blauer Himmel erwartet.

Auch wenn der Sommer in vollem Gange ist, scheint der 15. Juli in Palma ein Tag zu sein, an dem die Sonne ihre volle Pracht zeigt. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, ob am Strand, beim Sightseeing oder einfach nur bei einem entspannten Spaziergang durch die wunderschöne Stadt.