Der 15. Juli bringt sommerliche Wetterbedingungen nach Port d'Andratx, mit Temperaturen, die von einem milden Minimum von 23.88ºC bis zu einem angenehmen Höchstwert von 26.89ºC reichen. Der Tagesverlauf wird von angenehmem Wetter gekennzeichnet sein, das die Bewohner und Besucher dieses schönen Teils von Mallorca genießen können.

Temperaturdetails und allgemeine Bedingungen

Am frühen Morgen werden wir eine milde Temperatur von 23.88ºC haben, die über den Tag auf 25.89ºC ansteigen wird. Am Nachmittag erwartet uns ein gemäßigter Höchstwert von 26.56ºC und in der Nacht wird es auf 24.83ºC abkühlen. Die gefühlten Temperaturen werden ähnlich sein, mit Werten von 24.57ºC am Morgen, 26.55ºC am Tag, 26.56ºC am Nachmittag und schließlich 25.54ºC in der Nacht.

Weitere Wetterbedingungen

Die atmosphärische Druckbedingungen bleiben stabil bei 1014 hPa mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 77%. Der Wind kommt aus 165º mit einer Geschwindigkeit von 5.45 m/s und Böen bis zu 5.59 m/s. Trotz der hohen Luftfeuchtigkeit bleibt die Bewölkung sehr gering mit 1% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% vernachlässigbar.

Genießen Sie einen wunderschönen Tag in Port d'Andratx mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Die malerischen Landschaften von Mallorca warten darauf, in der sommerlichen Brise genossen zu werden.