Alcúdia, eines der beliebtesten Urlaubsziele auf Mallorca, erwartet seine Gäste am 17. Juli mit angenehmen sommerlichen Temperaturen. Bei einer minimalen Temperatur von 23.81ºC und einer maximalen Temperatur von 26.96ºC dürfen sich Sonnenliebhaber auf einen idealen Tag freuen. Für die Morgenstunden wird eine Temperatur von 23.89ºC erwartet, am Tag 26.12ºC, am Nachmittag 26.77ºC und am Abend kühlt es leicht auf 24.11ºC ab.

Eine frische Brise von der See, ideales Klima für Aktivitäten

Die sensible Wärme liegt am Morgen bei 24.24ºC, am Tag bei 26.12ºC, am Nachmittag bei 27.8ºC und in der Nacht bei 24.48ºC. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa und einem Luftfeuchtigkeitswert von 60% bietet der Tag optimale Bedingungen für verschiedenste Freizeitaktivitäten im Freien. Eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 6.57m/s und Böen von bis zu 8.1m/s aus 47º Richtung verspricht angenehme Abkühlung.

Sonnenschein, kaum Wolken und keine Regenwahrscheinlichkeit

Mit einem Wolkenbedeckungsgrad von 1% ist das Himmelszelt weitestgehend klar und erlaubt eine maximale Sonneneinstrahlung. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% - somit steht einem wolkenlosen und sonnigen Tag nichts im Weg. Genießen Sie die angenehme Sommerhitze in Alcúdia und verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaubstag.