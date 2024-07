Die Wettervorhersage für Cala Millor am 18. Juli 2024 verspricht ideales Wetter für Ihren Urlaub auf der schönen Insel Mallorca. Die Temperaturen variieren zwischen 22,75ºC in der frühen Morgenstunde und 27,76ºC am Nachmittag. Unabhängig von der Uhrzeit, die Wärme bleibt konstant und angenehm – perfekt für unvergessliche Stunden am Strand.

Temperaturverlauf im Detail

Morgens erwartet uns ein frisches Auftreten mit 23,15ºC, bevor die Temperatur gegen Mittag auf 26,87ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es mit 27,31ºC am wärmsten, bevor die Abenddämmerung eine Abkühlung auf 24,81ºC bringt. Die gefühlte Temperatur liegt dabei immer etwas höher, mit Spitzenwerten von 28,16ºC am Nachmittag.

Weitere Wetterfaktoren

Der atmosphärische Druck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%. Der Wind wird aus Richtung 137º mit einer Geschwindigkeit von 4,8 m/s wehen – ideal für Segler. Windböen werden ebenfalls mit 4,8 m/s erwartet. Hinsichtlich der Bewölkung und der Regenwahrscheinlichkeit kommen Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten: Es ist mit einem klaren Himmel (0% Bewölkung) und keiner Regenwahrscheinlichkeit (0%) zu rechnen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 18. Juli 2024 ein perfekter Tag ist, um Ihre Zeit im Freien zu genießen und die Strände von Cala Millor in vollen Zügen zu genießen. Die Wetterprognose für Cala Millor verspricht ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten. Schützen Sie sich trotzdem mit ausreichend Sonnencreme und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca!