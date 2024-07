Port d'Andratx erwartet am 19. Juli 2024 angenehme Temperaturen und geringe Bewölkung. Die Tageshöchsttemperatur wird 28.26ºC erreichen und fällt nicht unter 25.72ºC, was ein prächtiger Tag sowohl für Aktivitäten im Freien als auch für einen entspannten Tag am Strand verspricht.

Morgens Frische, tagsüber Wärme und abends kühlt es ab Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 25.95ºC. Die päpstliche Mittagssonne wird die Temperatur auf 27.75ºC anheben, während sie am Nachmittag ihren Höchststand von 28.26ºC erreicht. Mit dem Eindunkeln sinkt die Temperatur auf 26.32ºC. Sonnenstrahlen und eine sanfte Brise Die gefühlte Temperatur wird morgens 25.95ºC und steigt während des Tages kontinuierlich an mit einem Hoch von 29.96ºC am Nachmittag, sinkt abends jedoch auf frische 26.32ºC. Mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5.17m/s aus Richtung 157º und Böen von bis zu 6.15m/s verspricht der Tag, sanft und frisch zu sein. Ein Tag zum Draußen verbringen Die geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und die dünne Wolkendecke von nur 10% machen diesen Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten. Bei einem Luftdruck von 1018 hPa und einer angenehmen relativen Luftfeuchtigkeit von 62% ist es ein perfekter Tag, um Port d'Andratx zu genießen.